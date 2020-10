Stiri pe aceeasi tema

Kunsthalle Bega invita timișorenii astazi, 25 septembrie, de la ora 18, sa descopere „Sensul sculpturii" și sa se branșeze astfel direct la actul...

Sambata, 19 septembrie 2020, de la ora 19:00, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu revine pe scena cu un nou spectacol „Ave Maria", alaturi de invitații Marius Manole și ansamblul Young Beats – Cantus Mundi, coordonat de Zoli Toth. Evenimentul se va desfașura…

Kunsthalle Bega (Calea Circumvalațiunii nr. 10) va gazdui vineri, 25 septembrie, cu incepere de la ora 18, deschiderea expoziției colective "Sensul sculpturii", care va ramane in spatiul galeriei timisorene de arta pana in 24 ianuarie 2021.

Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a inceput acțiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, in conformitate cu OUG nr. 133/2020 privind ...

Clubul de fotbal Rapid Bucuresti l-a transferat pe atacantul Alexandru Darius Pop (27 de ani), legitimat ultima oara la Politehnica Timisoara.

Premierul Ludovic Orban este de parere ca a fost oprita raspandirea epidemiei de coronavirus, motiv pentru care restaurantele ar putea fi redeschise. El a cerut grupului de suport tehnico-științific sa analizeze posibilitatea

Expoziția „Ziua Timișoarei", organizata de Casa de Cultura a Municipiului și Asociația „Romul Ladea", al carei vernisaj a avut loc ...