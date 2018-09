Expoziţia "DISCO BTT - Discotecile Perioadei Comuniste" ajunge la Cluj-Napoca Asociația Culturala Control N anunța reluarea expoziției DISCO BTT – Discotecile Perioadei Comuniste la Cluj-Napoca, in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie 2018. Expozitia reda, cu ajutorul unor multiple mijloace vizuale, o parte din istoria recenta a Romaniei, despre care nu exista in prezent o documentatie foarte clara, ea ramanand doar in memoria generatiilor care au trait-o: perioada anilor ’70-‘80. DISCO BTT a fost organizata pentru prima data in București, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național și s-a bucurat de un real succes. 5000 de vizitatori unici au trecut pragul Palatului… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței saptamanale de lucru organizata de Secretarul de Stat pentru Relația cu Instituțiile Prefectului, desfașurata marți, 28 august a.c., la sediul M.A.I. a fost discutata situația existenta la nivelul serviciilor publice comunitare de eliberare a pașapoartelor, fiind analizata eficiența…

- Peste 1,2 milioane de pasapoarte au fost eliberate, in perioada ianuarie – august, cu 24 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Acestia au precizat ca de la 1 septembrie programul ghiseelor va reveni la normal,…

- Opsiphanes tamarindi (C.&R. Felder, 1861), numele in limba engleza fiind puiul bufnita de tamarind, poate fi admirat in expozitia "Fluturii exotici aterizeaza in oras". Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" ofera vizitatorilor un program special, in perioada 14-17 august. Astfel, Muzeul…

- Programul spectacolelor B-FIT in the Street! din perioada 28-29 iulie, al treilea weekend de festival, este format dintr-o selectie de productii romanesti, un spectacol nocturn din Spania si o instalatie interactiva din Danemarca, potrivit organizatorilor.Organizat de Primaria Capitalei prin…

- „Captivi de Craciun” (2010), regizat de Iulia Rugina, „Șanțul” (2012), regizat de Adrian Silișteanu, „Chefu’” (2012), regizat de Adrian Sitaru și „Cai putere” (2014), in regia lui Daniel Sandu sunt cele patru comedii ce vor rula pe ecran. „Daca aveai pofta de o porție sanatoasa de ras, afla ca te așteapta…

- Serviciile de pasapoarte din Bucuresti si din judetul Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri si pentru a reduce aglomeratia, a anuntat, luni, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Pogramul prelungit va fi valabil in perioada 23 iulie…

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucuresti au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxa. Concursul se va desfasura, pentru…

- In perioada 12 iunie – 17 iunie 2018 Galeria de Arta Senso din București va participa la Targul Internațional de Arta Paper Positions de la Basel, Elveția, cu lucrarile din ciclul #fast food ale artistei Ana Ștefania Andronic BUZU. Aceste creații ”ce propun un decorativism complex, impregnat de simboluri…