Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Pavel, unul dintre cei mai importanți caricaturiști recunoscut cu acest statut și pe plan național, dar și internațional, a fost, miercuri, 9 iunie dupa-amiaza, oaspetele orașului Buhuși, Artistul a participat la vernisajul unei expoziții personale organizata la Biblioteca Orașeneasca „George…

- Muzeul de Arta al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau va invita, astazi de la ora 13.00 la Galeriile „Alfa”, la manifestarea dedicata regretatei graficiene Irina Dascalu. Activitatea cuprinde vernisajul expoziei-retrospectiva de grafica, proiectie de film documentar si lansarea Albumului de…

- Riscul gripei aviare planeaza, din nou, asupra gospodariilor crescatorilor de pasari. Astfel, din cauza apariției virusului H5N8 in anumite zone din țara, s-a decis adoptarea unor noi masuri restrictive și la nivelul județului. Pentru o perioada de 30 de zile, s-a decis suspendarea organizarii și desfașurarii…

- Pasionații de mers cu bicicleta vor avea asigurat transportul gratuit pe tren pentru bicicletele pliabile/demontabile. Facilitatea este valabila pe toate tipurile de trenuri, la clasa 1 si a 2-a. Potrivit companiei, aceste biciclete care se pot strange sunt considerate bagaje de mana. In schimb, bicicletele…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Viața are sens atunci cand implinim ceea ce ne dorim. Nu vreau sa intru in filosofie. Sunt multe motivații fundamentale pentru mine. Cea mai importanta fiind familia. Mai sunt și altele, precum onoarea, idealismul, liniștea interioara, acceptarea, contactul social, statutul…

- Bacauanii care obișnuiesc sa-și abandoneze mașinile nefuncționale pe marginea drumurilor sau in parcarile de peste tot sunt obligați sa aiba incheiate polițe obligatorii de raspundere civila auto – RCA. Masura devine regula dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), bazandu-se și pe o alta…

- Pensionarii care au primit ori beneficiaza de o pensie mai mica decat li s-ar cuveni vor avea posibilitatea sa-și recupereze diferența de bani pe toata perioada in care au fost privați de acest drept. Mai exact, este vorba despre toți cei carora li s-a calculat greșit un cuantum mai mic al pesiei. Potrivit…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau redeschide in data de 27 aprilie 2021 expoziția permanenta a Muzeului de Arta, din str. Nicolae Titulescu, nr. 23. In cadrul acestei expoziții se regasesc un numar de aproximativ 400 de lucrari de pictura, sculptura și grafica din patrimoniul instituției. Publicul…