Expoziția comemorativa „Pictor Dumitru Bașcu (1902-1983)", la Galeriile de Arta ,,Ștefan Luchian" Botoșani Muzeul Județean Botoșani organizeaza, in perioada 2-20 noiembrie 2023, in spațiul Galeriilor de Arta ,,Ștefan Luchian", expoziția comemorativa ,,Pictor Dumitru Bașcu (1902-1983)". Evenimentul expozițional se datoreaza fiicei artistului, doamna Ana Maria Sandi, fiind considerat o „restituire" emoționanta catre botoșaneni a amintirii prezenței in spațiul artistic romanesc a acestui artist valoros, dar, pe nedrept, prea puțin cunoscut publicului