- Expoziția „Ștergarul, utilitate, arta, simbol” va fi itinerata la Muzeul „Ștefan Luchian” din Ștefanești Muzeul Județean Botoșani, Secția de Arta Plastica – Etnografie, va invita sa vizitați, in perioada 28 aprilie – 2 iunie 2023, expoziția intitulata „Ștergarul, utilitate, arta, simbol”. Expoziția,…

- Expoziția „Poezia formelor curbe” „Marcel Guguianu, in spațiul Galeriilor de Arta „Ștefan Luchian” Botoșani Muzeul Județean Botoșani, Secția de Arta Plastica – Etnografie, in parteneriat cu Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, organizeaza, in spațiul Galeriilor de Arta „Ștefan Luchian” Botoșani, expoziția…

- Muzeul Județean Botoșani, Secția de Arta Plastica – Etnografie, gazduiește in perioada 15 martie – 7 aprilie 2023, in spațiul Colecției de Arta, expoziția personala „Rasfrangeri”, care prezinta lucrari de acuarela semnate de artistul Arcadie Raileanu (Piatra-Neamț).

- O expozitie dedicata femeilor artist, care este organizata de Sectia de Arta Plastica si Etnografie a Muzeului Judetean Botosani, a fost vernisata la Galeriile de Arta "Stefan Luchian" din municipiul resedinta de judet. "Arta... la feminin", care se afla deja la a patra editie, cuprinde lucrari de…

- FOTO: Bienala de Pictura și Grafica „Ștefan Luchian” la Botoșani, ediția I Muzeul Județean Botoșani – Secția de Arta Plastica și Etnografie gazduiește, in perioada 7 februarie – 6 martie 2023, Bienala de Pictura și Grafica „Ștefan Luchian”, ediția I, eveniment expozițional organizat de Societatea Culturala…