”Treficul maritim continua spre si dinspre” porturile Odesa, Ciornomorsk si Pivdeni, a anuntat ministrul ucrainean al Infrastructurii Oleksandr Kubrakov. ”Sase nave, cu 231.000 de tone de produse agricole la bord” au plecat din aceste porturi, iar alte cinci asteapta sa intre”, a anuntat el. Ucraina a deschis in august un culoar maritim intre porturile sale din sud si Bosfor, la Marea Neagra, la cateva saptamani dupa ce Moscova a iesit din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, incheiat cu Rusia in iulie 2022 in urma unei medieri a ONU si Turciei, considerat…