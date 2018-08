Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a exportat în 2017 vodka în valoare de 7,7 milioane de dolari. Aceasta arata un clasament global, scrie Mold-street.com cu referire la Worldstopexports.com. Exporturile sunt cu 69% mai mari decât importurile de vodka în țara. Statistica…

- Productia globala agricola a crescut în primul semestru al acestui an cu 7,2% fața de perioada similara a anului trecuT. Potrivit Biroului Național de Statistica, majorarea a fost determinata de creșterea productiei vegetale cu 54,6%, generata de ritmurile mai înalte de recoltare a culturilor…

- Exporturile de marfuri au crescut cu 28,5% in primele cinci luni ale anului fata de perioada similara din 2017. Valoarea totala a produselor vandute peste hotare se ridica la un miliard 100 de milioane de dolari. Asta arata datele Biroului National de Statistica.

- Sectorul industriei din Moldova se dezvolta și ajunge la un procent de 17% din Produsul Intern Brut, cu o creștere importanta fața de ultimii trei ani cand ponderea sa era de 12%, potrivit Biroului Național de Statistica.

- Moldova continua sa-si dezvolte schimburile comerciale si in cadrul Organizatiei GUAM. Cel mai mult, Chisinaul si-a majorat exporturile in Ucraina, care au depasit cifra de 150 de milioane de dolari.

- La începutul lunii mai, exporturile din Moldova au însumat $878,1 milioane, ceea ce este cu 28,7% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit Biroului National de Statistica (BNS), exporturile de marfuri autohtone au constituit $596,6 milioane…

- Exporturile de marfuri au crescut in primele patru luni ale anului cu aproape 29%, fata de perioada similara din 2017. Valoarea totala a produselor vandute peste hotare se ridica la peste 878 de milioane de dolari, arata date Biroului National de Statistica.

- In primele trei luni, Moldova a importat marfuri in valoare de 1 miliard 326 de milioane de dolari, cu aproape 29 de procente mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare volum de marfuri s-a importat din Uniunea Europeana, cota fiind de 48,5 la suta.