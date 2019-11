Explozie surprinsă în direct, atac cu grenadă la şcoală. Imagini şocante, sunt morţi şi răniţi VIDEO Suspectul, in varsta de 65 de ani, a fost ulterior impuscat de politisti, a precizat o purtatoare de cuvant a politiei din provincie. Politistii au fost trimisi la Colegiul Initao din orasul Initao, provincia Misamis Oriental, la 771 km sud de Manila, dupa ce au primit apeluri cu privire la prezenta in zona a unui suspect inarmat cu o grenada. Cand politia s-a confruntat cu acesta, el a aruncat grenada, iar unul dintre agenti a fost ucis incercand sa ii protejeze pe studentii din apropiere. Un al doilea politist a fost ranit in urma exploziei, dar a reusit sa-l impuste pe atacator. Zece… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

