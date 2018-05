Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atentat a zguduit orasul Surabaya din sudul Indoneziei. De aceasta data, o bomba a fost detonata la intrarea intr-o sectie de politie. Potrivit informatiilor preliminare, zece oameni au fost raniti in urma atacului. Patru victime sunt politisti, iar sase civili.

- 11 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP. Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat,…

- Atentate in serie au avut drept tinta biserici din orasul indonezian Surabaya, al doilea ca marime din țara. 13 oameni au murit și 40 au fost raniți in trei atacuri comise in trei locuri diferite, la intervale de 10 minute.

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sâmbata într-o explozie la Idlib, în nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Trei oameni au murit si 46 au fost raniti in orasul Conception din Chile, dupa o explozie dintr-un spital, provocata de o acumulare de gaz. Incidentul a avut loc in urma unei inspectii a angajatilor companiei de gaze.

- Explozie in Navodari, județul Constanța. Trei persoane au fost ranite, dupa ce o casa a sarit in aer. Locuința a fost distrusa in proporție de 90 la suta in urma deflagrației. Pompierii au fost alertați, sambata dimineața, dupa ce o explozie a avut loc intr-o locuința din Navodari, scrie Replica . Trei…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli. Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate. A urmat tornada care a doborat pomi, stalpi de iluminat si panouri stradale. Numeroase…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu, s-a produs duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei, scrie News.ro. Politia a anuntat ca este vorba despre "un incident major", iar potrivit presei britanice patru persoane au fost…