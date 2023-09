Stiri pe aceeasi tema

- ”Transmit condoleante familiilor constructorilor care si-au pierdut viata in explozia de gaze care a avut loc in aceasta noapte pe santierul lotului 1 al Autostrazii Focsani-Bacau. Totodata, doresc insanatosire grabnica celor care au fost raniti in acest accident. Inca o data se dovedeste ca meseria…

- ”In momente de grea incercare, niciun cuvant nu poate alina pierderea persoanelor dragi. In urma accidentului de pe santierul autostrazii A7, in care si-au pierdut viata 4 muncitori, transmit sincere condoleante familiilor indurerate. Ca ministru al Transporturilor am fost si sunt in permanenta legatura…

- Patru muncitori care lucrau pe șantierul Autostrazii Moldova au murit miercuri spre joi noaptea la Calimanești, in Vrancea, unde a explodat magistrala de gaze. Alți cinci oameni sunt raniți, iar flacarile care au urmat exploziei au fost vizibile de la kilometri distanța.Imaginile filmate dupa explozia…

- In aceasta dimineata, in dreptul localitatii Calimanesti din judetul Vrancea, a avut loc o explozie la o magistrala de gaze, aflata pe un santier de lucru de pe autostrada A7.Potrivit IGSU, evenimentul a fost soldat cu 9 victime, dupa cum urmeaza: 5 victime transportate prin diferite forte la CPU Adjud…

- Autoritatile din Vrancea au activat, in noaptea de miercuri spre joi, Planul Rosu de Interventie, dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz. Patru muncitori au murit, iar alți cinci muncitori ai firmei care lucreaza la constructia autostrazii au fost raniti, informeaza News.ro.”Am fost solicitati…