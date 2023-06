Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a fost auzita in aceasta noapte in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a anunțat BBC Rusia, citat de News.ro. O alerta de raid aerian a fost declarata in oras si in regiune. In Zaporojie se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Aceasta a fost capturata de rusi in…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Federația Rusa susține ca va urmari indeaproape summitul Comunitații Politice Europene (CPE), care va fi gazduit la 1 iunie, de Republica Moldova, potrivit agenției ruse Ria Novosti. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a subliniat ca Moscova vrea sa vada care vor fi știrile și retorica…

- Vizita surpriza la Kiev, acolo unde seful NATO a ajuns pentru prima data de la inceputul razboiului. Jens Stoltenberg a discutat cu presedintele Zelenski despre aderarea Ucrainei la Alianta Nord Atlantica. Moscova a reactionat imediat – acest lucru ar reprezenta o amenintare grava la adresa securitatii…

- O mina ruseasca a explodat in apropierea salii motoarelor unui reactor de la centrala nucleara Zaporojie, potrivit companiei de stat ucrainene Energoatom, relateaza News.ro . Centrala, care este ocupata de armata Moscovei inca din primele luni ale razboiului, este cea mai mare din Europa, are sanse…