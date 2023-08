Stiri pe aceeasi tema

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 33 au fost grav ranite intr-o explozie, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 26 de pompieri se numara printre victimele ranite. Trei mii de locuitori au fost evacuați de pe o raza de 700 de metri. Autoritațile…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca aproape 26 de pompieri sunt raniți in urma celei de a doua explozii care a avut loc la stația GPL din Crevedia, județul Dambovița, unul dintre ei fiind in stare grava.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata seara, ca circa 26 de pompieri au fost raniti in urma unei a doua explozii care a avut loc la statia GPL din Crevedia, judetul Dambovita, unul dintre ei fiind in stare grava.

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu violent, s-a produs, sambata seara, la o stație GPL, din comuna Crevedia. In urma deflagrației, 5 persoane au fost ranite. La locul evenimentului au ajuns numeroase echipaje de intervenție, dar și un elicopter SMURD. Totodata, in acea zona, DN 1A, traficul…

- O explozie puternica a avut loc sambata seara la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. Primele informații arata ca sunt mai multe victime. Avand in vedere numarul de persoane implicate la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție

- Ancheta in localitatea brasoveana Zarnesti, dupa ce trei oameni au fost raniti in urma unei explozii. Doi dintre ei sunt in stare grava. Deflagratia s-a produs intr-un bloc, la etajul unu. Toate apartamentele de pe palier au fost puternic afectate.