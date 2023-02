Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție a pompierilor, joi dupa-masa, in Nadrag, județul Timiș. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce intr-un bloc din localitate s-a produs o explozie urmata de incendiu. Mai multe persoane au fost evacuate, iar un barbat a fost transportat cu elicopterul la spital.

- Un barbat a fost ranit grav intr-o explozie urmata de incendiu care s-a produs, joi, in apartamentul sau, situat intr-un bloc de locuinte in localitatea timiseana Nadrag. Barbatul a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, scrie News.ro. Pompierii au precizat ca explozia a fost urmata de incendiu…

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 16.02.2023, ora 14:15 pompierii din Timis au fost solicitati sa intervena in urma producerii unei explozii, urmata de incendiu, la un apartament situat la etajul IV al unui bloc, din comuna Nadrag.La locul evenimentului s au deplasat 12 pompieri…

- O explizie s-a produs, joi, la un bloc de locuinte in localitatea Nadrag, judetul Timis, o persoana fiind grav ranita, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, joi, la un bloc de locuinte in localitatea Nadrag, judetul Timis, o persoana fiind grav ranita. Este vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani, cu arsuri pe jumatate din suprafata corporala. Pompierii au precizat ca explozia a fost urmata de incendiu si…

- O explozie s-a produs luni dupa-amiaza, in localitatea maramureșeana Botiza, la o rulota din care se comercializau produse alimentare. Cinci persoane au suferit arsuri. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Maramureș, incidentul s-a produs in…

- O explozie urmata de un incendiu la o rulota tip fast food in centrul comunei Botiza, au anuntat reprezentantii ISU Maramures. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje SMURD, o ambulanta si un echipaj de stingere. Potrivit primelor informatii sunt 5 victime, cu arsuri printre care un minor. Un adult…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a suferit arsuri si a fost transportat de un echipaj SMURD la spital, iar alte 14 persoane au fost evacuate din apartamente, in urma unei explozii care s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un bloc de locuinte din municipiul Giurgiu, potrivit Agerpres.…