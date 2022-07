Stiri pe aceeasi tema

- O nava hidrografica ucraineana a sarit in aer joi la Gurile Dunarii, fara a se inregistra victime, a anuntat vineri dimineata Comandamentul Operational Sud al fortelor de aparare ucrainene, citat de agentia de presa Unian. “Ca urmare a unei explozii la impactul cu un dispozitiv exploziv necunoscut in…

- Oamenii care locuiesc in Delta Dunarii, in apropiere de Gurile Dunarii, s-au speriat de moarte cand au auzit o bubuitura joi. Mulți dintre ei au ieșit alertați in curți, crezand ca a explodat o bomba, mai ales ca la cațiva kilometri se duce un razboi intre Rusia și Ucraina. Potrivit informațiilor oficiale,…

- O nava hidrografica ucraineana a fost avariata, joi, la Gurile Dunarii, de o explozie a unui dispozitiv necunoscut din apa, a anuntat vineri dimineata Comandamentul Operational Sud al fortelor de aparare ucrainene, citat de agentia de presa Unian.

O nava hidrografica ucraineana a sarit in aer joi la Gurile Dunarii, a anuntat vineri dimineata Comandamentul Operational Sud al fortelor de aparare ucrainene, citat de agentia de presa Unian.

Forțele ruse au lovit cu rachete de inalta precizie o nava militara ucraineana in portul Odesa, a declarat duminica Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, informeaza Reuters.

- Astazi, 18 iulie, armata rusa a lansat un nou atac cu rachete asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, una dintre acestea a lovit podul care trece peste estuarul Nistrului in regiunea Zatoka, a anuntat primaria orasului-port Odesa, pe baza informatiilor de la Comandamentul Operational Sud al fortelor…

- Fortele ruse ataca cu rachete un important pod care leaga Ucraina de Romania, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Rusia efectueaza atacuri cu rachete cu raza lunga impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina. Acest pod cu importanta strategica (podul Zatoka) leaga Ucraina…

- Soldații ruși continua seria de atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Un important pod din punct de vedere strategic, podul Zatoka din regiunea Odesa, care leaga Ucraina de Romania…