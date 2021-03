Iranul a respins luni acuzatia formulata de premierul israelian Benjamin Netanyahu conform careia Teheranul se afla in spatele exploziei produse saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, informeaza Reuters.



Explozia a avut loc joi pe nava MV Helios Ray, care plecase din portul saudit Dammam cu destinatia Singapore. Deflagratia a cauzat doua gauri mari in peretii navei.



''Respingem ferm aceasta acuzatie'', a spus Saeed Khatibzadeh, purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian.



''Securitatea Golfului Persic…