- Cel putin cinci persoane au murit, una dintre acestea aruncandu-se de la balconul unui apartament, potrivit politiei, transmite Ruptly. O explozie puternica a avut loc, vineri, intr-un bloc de locuinte din Presov, oras situat in estul Slovaciei. Explozia initiala a avut loc intre etajele 9 si 12 ale…

- Cel putin cinci persoane au murit vineri, intr-o explozie de gaze naturale intr-un bloc de locuinte, in estul Slovaciei, iar alte persoane erau blocate pe acoperis, in timp ce cladirea ardea si risca sa se surpe, au anuntat pompierii, relateaza The Associated Press.

