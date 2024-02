Explozie într-o locuință din Timișoara Explozie intr-o locuința din Timișoara Sambata, 10 februarie, la ora 14:21, pompierii timișeni au fost solicitați sa intervena in urma unei explozii produse la o locuința, neurmata de incendiu, pe strada Dimineții din Timișoara. De urgența s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu o autospeciala de prima intervenție si comanda, doua […] Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

