- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat dupa ce s-a auzit o explozie urmata de o degajare de fum in timp ce tinea un discurs in departamentul Wakayama (vestul tarii), au raportat sambata media locale, scrie AFP.

