Explozie a prețurilor pentru alimentele de bază în august! Inflația anuală ia din nou viteză Rata anuala a inflației a urcat la 15,3% in luna august, dupa ce luna iulie parea ca aduce o domolire. Trebuie amintit ca in luna iulie 2022 avansul anual al prețurilor a fost de 15%, sub cel consemnat cu o luna mai inainte, in iunie, cand inflația anuala a fost de 15,1%. Foarte ingrijorator, in august 2022 inflația anuala a fost determinata cel mai mult de explozia prețurilor la alimentele de baza. Alimentele, principala contribuție la inflație Datele publicate de Institutul Național de Statistica arata o inversare a tendinței legate de marfurile care au contribuit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

