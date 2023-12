Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Conform informațiilor de la fața locului, doua persoane sunt ranite in explozie. Este vorba despre proprietarul apartamentului care a explodat și un prieten care se afla la el in acel moment. Știre inițiala: O explozie puternica a avut loc, in aceasta dimineața, intr-un apartament de pe strada…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) anunta ca societatile de asigurari membre UNSAR au achitat anul trecut despagubiri de aproape 4 milioane lei doar pentru bunurile afectate de scurt-circuite sau fluctuatii de tensiune, in baza asigurarilor facultative pentru…

- Companiile de asigurari membre UNSAR au achitat anul trecut despagubiri de aproape 4 milioane lei doar pentru bunurile afectate de scurt-circuite sau fluctuații de tensiune, in baza asigurarilor facultative pentru locuințe, conform unei analize la nivelul asociației – cu toate ca doar 1 locuința din…

- Explozie produsa marți dimineața, la etajul 3 al unui bloc din Lugoj. Pompierii timișeni au intervenit de urgența. Un barbat a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, fiind transportat la spital.

- Polițiștii au prins un tanar acuzat de mai multe spargeri, in comuna Motoșeni, județul Bacau. La data de 02 noiembrie 2023, politistii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara, in localitațile Motoșeni și Rachitoasa, intr-un dosar penal in care se…

- Peste 1,3 milioane de lei vor fi alocate, din Fondul de intervenție al Guvernului, pentru lichidarea consecințelor provocate de calamitațile naturale recente. Decizia a fost aprobata, astazi, la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, convocata de prim-ministrul Dorin Recean. {{709217}}Astfel,…

- Prefectul Lucian Bogdanel a anunțat ca pe data de 3 octombrie, la Cinema Capitol din Onești, va avea loc lansarea campaniei de constientizare intitulata “Spune NU”, un proiect ambițios care iși propune sa combata consumul de substanțe interzise in randul elevilor și sa implice comunitatea școlara in…