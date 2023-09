Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor confirma in mod oficial. UMB nu trebuia sa lucreze la Autostrada Moldovei in zona gazoductului fara ca magistrala de gaze sa fie relocata. Secretarul de stat Ionel Scrioșteanu a precizat la un post Tv ca „pana la relocare nu se executa lucrare peste, indiferent ca este la…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, face precizari cu privire la explozia de la Calimanești. Acesta precizeaza nu se lucra la magistrala de gaze, la reamplasarea conductei fara aviz sau fara autorizație. „Nu se lucra pentru ca nu era inca emis avizul sau autorizația…

- Primele grinzi au fost montate pe Autostrada Moldovei, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care a vizitat marți șantierul Lotului 1 Dumbrava-Mizil al Autostrazii Ploiești-Buzau, potrivit jurnalul.ro. Ionel Scrioșteanu spune ca a vizitat kilometrul 0 al autostrazii,…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, anunța ca se lucreaza pe șantierele Romaniei, in pofida vremii caniculare. Totuși, muncitorii sunt sfatuiți sa anunțe autoritațile in cazul nu le sunt respecte condițiile de lucru.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a lansat pe rețelele de socializare un sondaj pentru Podul peste Dunare de la Braila, in care propune trei variante de iluminat arhitectural

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, spune despre podul construit peste Dunare la Braila ca este proiectat sa aiba o durata de viața de 120 de ani. Podul va fi inaugurat joi, 6 iulie, la ora 11:00 si va fi dat in trafic incepand cu ora 13:00. Scriosteanu precizeaza, intr-o…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a mers de la Braila la Tulcea utilizand podul suspendat peste Dunare pentru a vedea daca traseul este pregatit pentru inaugurare. El a anunțat ca obiectivul va fi inaugurat joi, 6 iulie, la ora 13.00.