Explorand relatiile toxice, Prima Dragoste si Amedeo transmit un mesaj puternic in noua lor piesa Fosta

- Bogdan Ioan, cunoscut publicului datorita prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea Romaniei și caștigatorul ediției din 2018, lanseaza un noua piesa: Numele tau. Piesa pune in valoare timbrul vocal armonios al artistului și vine cu un videoclip pe masura. Artistul a cucerit publicul…

- Omer Tetik a vorbit despre reziliența sistemului bancar in cadrul evenimentului Romanian Business & Investment Roundtable - Explorand noi frontiere pentru agilitate și reziliența, organizat de The Economist, in București, in 16 martie.

- Liderii Serbiei și Kosovo s-au intalnit sambata la Ohrid, in Macedonia de Nord, pentru a dialoga din nou, sub egida Uniunii Europene, care in ultimul timp și-a intensificat presiunile pentru normalizarea relațiilor intre foștii inamici. Aceasta intalnire are loc dupa eșecul negocierilor de luna trecuta…

- LIA și Moonsound lanseaza remixul piesei Prima Dragoste, un beat contemporan pe acordurile unei piese nostalgice, inspirata de sound-ul anilor 80. Piesa originala este un mix intre balada și cantec motivațional, avand versuri care pun accent pe nerabdarea de a trece peste durerea și reminiscențele primei…

- "Puternic, neinfricat, frumos. Poporul nostru. (...) Sunt mandra ma gandesc și ma rog pentru tine. A mai ramas puțin. Atunci vom plange și ne vom bucura. Intre timp muncim, fraților!" a scris Skabeieva intr-un mesaj care o arata imbracata in uniforma militara. In alta serie de postari, prezentatoarea…

- Cea mai noua lansare a LIEI vorbește despre desparțirea de prima iubire, intr-o piesa care poarta semnatura muzicala a artistei. Un mix intre balada și cantec motivațional, Prima Dragoste pune accent pe nerabdarea de a trece peste durerea și reminiscențele primei iubiri pierdute. Intensitatea emoțiilor…