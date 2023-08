Explodează conflictele într-un alt stat african: ONU își retrage de urgență trupele Explodeaza conflictele intr-un alt stat african: ONU iși retrage de urgența trupele din nordul Mali ONU a anuntat duminica grabirea retragerii misiunii sale de mentinere a pacii din nordul statului african Mali, in urma intensificarii confruntarilor armate in zona, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Alianta rebelilor separatisti tuaregi, denumita Coordonarea Miscarilor din Azawad (CMA), a acuzat armata din Mali si trupele din gruparea rusa de mercenari Wagner ca au incalcat incetarea focului prin atacuri asupra combatantilor tuaregi in apropierea orasului Ber. Armata nu a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

