- Doi martori au fost audiați, astazi, la Judecatoria Timișoara in dosarul in care Lucian Boncu a fost trimis in judecata fiind acuzat ca a ucis o batrana dupa ce a dat cu mașina in spate și a lovit-o, acesta fiind sub influența cocainei. Aceștia au povestit traumele prin care a trecut fiul și nepoatele…

- Ieri, 16 noiembrie 2020, in jurul orei 17.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Hapria, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Tanara care in luna august a lovit cu mașina un polițist aflat pe motocicleta de serviciu a fost trimisa in judecata pentru ultraj și tentativa de omor. Victima s-a constituit parte civila in proces. La fel a proedat și Inspectoratul de Poliție Județean Buzau. Dosarul a ajuns joi la Tribunalul Buzau,…

- Autoritatiile care cerceteaza tragedia cumplita comisa pe 30 octombrie 2020 i-au chemat, miercuri, la audieri, pe toți șoferii filmați de camerele de supraveghere din zona in care a fost gasita tanara ucisa, in intervalul in care ar fi putut fi comisa crima. La locul faptei, soferii au interzis…

- Procurorii DNA sustin ca, in schimbul traficarii influentei, clujeanul Marius Avram Gal, consilier al deputatului PNL de Timiș Ben Oni Ardelean, a primit 600.000 de lei in tranzactii in fundatia sa, cash si produse electrocasnice cu care si-a cumparat o masina de lux si cazare la hotel.

- Liderul interlop Lucian Boncu incearca sa combata acuzația DIICOT de constituire de grup infracțional organizat, in dosarul de trafic de cocaina, propunand ca martori alți interlopi. Unii dintre ei apar chiar in dosarul in care gruparea Boncu a fost trimisa in judecata, printre aceștia aflandu-se Sașa…

- Ieri, 20 septembrie 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Ibanești, județul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism, raza municipiului Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor…