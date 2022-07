Stiri pe aceeasi tema

- Prezent miercuri, 6 iulie, la Europenele de natație pentru juniori de la Otopeni , fostul jucator de tenis Ion Tiriac, 83 de ani, a declarat ca nu nu va merge la finala, chiar si in cazul calificarii Simonei Halep, deoarece nu accepta faptul ca organizatorii nu i-au lasat sa participe pe sportivii din…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) a invins-o fara drept de apel pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), 6-1, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon, unde o va intalni pe jucatoarea din SUA Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA).

- Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Wimbledon, de sportiva franceza Alize Cornet, numarul 37 mondial. Swiatek a fost invinsa cu scorul de 6-4, 6-2, intr-o ora si 33 de minute. Sambata a fost eliminata si sportiva din SUA Coco Gauff, locul 12…

- Halep are un program plin inainte de Wimbledon, competiție programata intre 27 iunie și 10 iulie. Simona apare pe lista capilor de serie, numarul 4, la Bad Homburg, iar in primul tur va da peste Katerina Siniakova (26 de ani, 63 WTA). Cehoaica este una dintre cele mai bune jucatoare de dublu din lume,…