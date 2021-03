Stiri pe aceeasi tema

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș susține ca potrivit unui studiu care a analizat efectele vaccinului AstraZeneca, puține persoane au facut tromboze dupa ce s-au vaccinat. Expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, citeaza un studiu potrivit caruia 30 de persoane au facut…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, susține ca, potrivit unui studiu care a analizat efectele vaccinului AstraZeneca, puține persoane au facut tromboze dupa ce s-au vaccinat. Cred ca putem sa...

- Razvan Chereches explica faptul ca toate vaccinurile de care dispunem momentan in lupta impotriva COVID-19 sunt eficiente, dar ca nu exista vreun scenariu posibil in care vaccinarea sa devina obligatorie. Totodata, expertul in sanatate publica critica modul in care guvernantii au gestionat campania…

- Expertul in sanatate publica de la UBB Cluj, Razvan Cherecheș, numit consilier al secretarului de stat de la sanatate - Andreea Moldovan. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Expertul in sanatate publica de la UBB Cluj, Razvan Cherecheș, numit consilier al secretarului de stat de la sanatate - Andreea Moldovan, ”Incepand de astazi sunt consilier onorific (neplatit) al secretarului de stat de la sanatate - Andreea Moldovan. Asta inseamna ca voi putea sa imi expun opiniile…

- Deschiderea școlilor nu s-a facut ”intr-un mod responsabil”, crede profesorul Razvan Cherecheș.”Eu am spus ca in toamna nu ar fi trebuit inchise. Școlile, pana la clasa a IV-a, ar fi trebuit ținute deschise, cu masurile de protecție adecvate. Deschiderea școlilor, ca idee, e o idee buna, problema e…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, a fost intrebat de un profesor cum poate sa se protejeze și sa protejeze copiii dupa inceperea școlii fața in fața. El a oferit șapte sfaturi pentru protecția profesorului și patru sfaturi pentru protejarea elevilor. In total sunt șapte sfaturi pentru…

- Expertul in sanatate publica din cadrul UBB Cluj, Razvan Chereches, ii indeamna pe toți sa asculte de experți. ”Arnold Schwarzenegger: "Cunoaște-ți punctele tari și asculta experții. Daca vrei sa inveți despre cum sa iți crești bicepsul, asculta-ma pe mine - mi-am petrecut viața studiind cum sa…