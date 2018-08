Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a suspendat destructurarea unei tabere de romi din Roma, a anuntat marti o organizatie caritabila care actioneaza in favoarea acestei minoritati etnice, relateaza dpa.

- Ajuns la ediția a XVIII-a, cel mai important eveniment muzical romanesc pentru copii și adolescenți este gata sa ia startul marți, 10 iulie 2018, de la ora 20.00. Ca partener al evenimentului, Televiziunea Romana ofera tuturor romanilor, din tara si din strainatate, de-a lungul a cinci seri, spectacolul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a facut publica hotararea in cauza Topal c. R. Moldova. Cauza se refera la procedurile judiciare referitoare la dreptul la pensie a reclamantului, fost bașcan al UTA Gagauzia, informeaza lhr.md.

- CHIȘINAU, 17 iun — Sputnik. Serviciul Arhiva Naționala se afla în plina digitalizare a documentelor. Cu ajutorul scanerelor speciale cele mai populare documente utilizate de cercetatori sunt convertite în format electronic. Printre acestea se numara scrisori, ordine, obligațiuni.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a obligat Guvernul Republicii Moldova sa achite 10 mii de euro cu titlu de prejudiciu moral și 4000 euro cu titlu de costuri și cheltuieli lui Tudor Ceaicovschi, reținut in 2015 de CNA in dosarul „licitațiilor trucate in medicina".

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) va pronunta joi deciziile sale in cazul plangerii depuse contra Romaniei de cetateanul saudit Abd al Rahim al-Nashiri si al plangerii lui Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, alias Abu Zubaydah, contra Lituaniei, cu privire la predarea lor catre presupuse centre…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut publica hotararea in cauza Dornean c. Moldovei, prin care a constatat incalcarea Articolului 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, urmare a investigatiei ineficiente a maltratarii repetate a reclamantului de catre fosta sotie si cei trei copiii,…