Stiri pe aceeasi tema

- Doua anchete au fost deschise dupa incendiul de vineri de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața 7 pacienți ingrijiți la ATI. Autoritațile incearca sa afle cauza incendiului și cine se face vinovat de tragedie.

- O parte dintre protestatarii adunați in fața Guvernului Romaniei, cu pancarte, vuvuzele și steaguri in Piața Victoriei, sambata seara, in Capitala, au pornit in marș catre Palatul Cotroceni unde vor sa scandeze cu privire la masurile recente instaurate o data cu evoluția valului patru al pandemiei…

- Un echipaj de medici imbracați in combinezoane au fost surprinși vineri dimineața in timp ce impingea o ambulanța chiar in timpul intervenției de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța dupa incendiul devastator in care au murit 7 bolnavi in Secția de Terapie Intensiva, relateaza Realitatea PLUS. Imaginile…

- Rudele au venit revoltate si se intreaba cum e posibil dupa tragediile de la Piatra Neamt, Suceava si Bucuresti, iata, inca o data, intr-o sectie ATI a unui spital COVID, unde pacientii ar trebui tratati, sa se intample aceste lucruri, sa moara arsi cei care nu aveau practic nicio sansa sa se salveze…

- Președintele Klaus Iohannis se declara „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde a avut loc un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase, și susține ca „statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala de a-și proteja cetațenii”, iar azi "este o zi neagra, de

- Pompierii și mai multe ambulanțe au intervenit, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Din primele informații, s-a dat alerta ca urmare a unui incendiu. Din imaginile surprinse la fața locului se poate vedea fumul degajat. S-a intervenit pentru evacuarea pacienților. In zona…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat planul roșu. Medicii ajuta la evacuarea pacienților. La fața locului, intrevin mai multe echipaje SAJ și SMURD. Știre in curs de actualizare. Raluca…

- Incendiu la un autoturism, produs pe bulevardul 1 Decembrie, vis a vis de Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu…