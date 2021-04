Experți: tinerii sunt principalii vectori de transmitere a noilor tulpini de coronavirus Experții din Statele Unite ale Americii sunt de parere ca principalii vectori ai noilor tulpini de coronavirus sunt tinerii, dupa cum relateaza Business Insider . In prezent, SUA se confrunta cu o creștere a infectarilor cu coronavirus, in special cu tulpinile noi, care sunt mai contagioase. In statul Michigan, un focar semnificativ pare sa se dezvolte exact in randul tinerilor, potrivit Libertatea . Rochelle Walensky, noul director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a explicat ca tinerii se afla in centrul celei mai recente creșteri a cazurilor de COVID-19 din SUA, sursele de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

