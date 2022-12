Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL/PPE Daniel Buda este invitat la ZIUA LIVE, incepand cu ora 09:30, pentru a comenta rezultatul votului de joi din Consiliul JAI, care ține Romania departe de Spațiul Schengen.

- Cu siguranța ai tot auzit vorbindu-se despre freelancing in ultima perioada și cel mai probabil ai in jurul tau oameni care au inceput deja sa faca bani din freelancing . Daca iți dorești și tu sa iți crești veniturile sau sa te reorientezi catre o activitate care iți este pe plac, atunci cu siguranța…

- Oana Roman și Marius Elisei formeaza in continuare o familie, chiar daca nu mai sunt casatoriți. Cei doi au avut multe probleme in cuplu, insa au trecut peste și de dragul fiicei lor și-au dat inca o șansa. Zilele trecuie s-a aflat ca Marius Elisei ar fi incercat de mai multe ori sa cucereasca alte…

- Se pare ca nu avem de ales. Și anul viitor Romania va trebui sa “importe” 100.000 de muncitori straini in incercarea de a acoperi nevoia existenta de forța de munca. Așa ca va trebui sa ne obișnuim sa vedem pe șantiere, in restaurante și hoteluri angajați veniți din țari precum Vietnam, Bangladesh,…

- Ca sa te poți angaja la SRI trebuie, conform legii și normelor interne specifice Serviciului, sa indeplinești cumulativ o serie de criterii: – sa ai cetațenie romana și domiciliul stabil in Romania; – sa nu fii in curs de cercetare, urmarire sau judecata sau sa nu fi fost condamnat penal; – sa nu faci…

- Mereu cu zambetul pe buze, mereu energic și binedispus, Catalin Maruța anunța acum sa se confrunta cu probleme de sanatate. Prezentatorul de la Pro TV a dezvaluit intr-un interviu pentru ego.ro ca va suferi in curand o intervenție chirurgicala. Moderatorul are o problema la un picior, la ligamente.…

- Dupa doi ani de pandemie, revenirea la predarea cu prezența fizica in integralitate in invațamantul preuniversitar și universitar a adus costuri mai mari pentru utilizatorii Revolut pentru aproape toate tipurile de produse și servicii legate de inceperea noului an școlar și universitar. Astfel, din…

- Președintele Klaus Iohannis a desfașurat in ultimele luni un efort diplomatic major pentru a impulsiona procesul de aderare a țarii noastre la acordul Schengen. Fie ca este vorba despre discuțiile, la baza NATO din Mihail Kogalniceanu, cu Președintele Emmanuel Macron, fie ca vorbim despre discuțiile…