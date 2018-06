Stiri pe aceeasi tema

- Justiția din Romania a ajuns tema de discuție pentru Emmanuel Macron, intr-un interviu dat la fix un an dupa ce a devenit președintele Franței. Sunt unii care vor sa puna capat independenței magistraților, la fel ca in Ungaria și Polonia.

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde de euro. Un deficit mai mare nu a provocat comertului exterior al Romaniei decat China – 3 miliarde de euro. Locul al treilea pe podium ii revine Poloniei – 2,1 miliarde de euro. Doar aceste trei tari au facut…

- Calin Popescu-Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, i-a primit pe șefii delegațiilor participante la Prima Reuniune a Miniștrilor Apararii a Formatului București (B9), inalți oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, precum și reprezentanți…

- Fostul parlamentar UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.Citeste si: Lovitura DURA: Compania…