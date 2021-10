Stiri pe aceeasi tema

- Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Marian Maxian, a plecat in concediu, iar abia dupa 4 octombrie va elibera fotoliul. Oleg Pasat a demisionat din funcția de șef adjunct al INI, insa ramane in sistem cu o alta funcție. Șeful IGP, recent numit in funcție, Iurie Podarilov, a facut mai…

- „A inceput tot același show”. Astfel a comentat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, prima amanare in dosarul Șor la Curtea de Apel Chișinau. Acesta spune ca nu este exclus scenariul de la Cahul, „avand in vedere sistemul pe care il avem, unul putred”. Precizarile au fost facute aseara, la Secretele…

- Igor Grosu a comentat solicitarea Procuraturii de implicarea Parlamentului și Guvernului in elaborarea unei strategii complexe de recuperare a banilor fraudați, ca „paseaza prin aberațiile acestea toata responsabilitatea”. „Dupa doi ani de zile de efort și bravada… ei vin și spun dupa doua rapoartea…

- In Procuratura din Moldova existau mai multe grupuri de interese și fiecare dintre aceste grupuri promova interesele unor forțe politice și probabil ale unor corporații. Acest lucru a fost declarat de Procurorul General al țarii, Alexandru Stoianoglo, intr-un interviu din cadrul programului „Constelațiile…

- DIICOT iși marește personalul. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, la solicitarea ministrului Justitiei, Stelian Ion, majorarea cu 51 de posturi a statului de functii al DIICOT. Sectia a avut pe ordinea de solicitarea ministrului Justitiei de acordare a avizului…

- Un nou Guvern va fi votat, cel mai probabil, la ședința de joi de saptamana viitoare. Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a declarat, la Secretele Puterii de la JurnalTV, ca pana atunci se vor realiza toate procedurile legale in acest sens. „Vom avea Guvern. Noi vrem sa o facem repede, dar in…

- Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a venit cu o reacție, dupa criticile aduse de expertul economic, Veaceslav Ionița pe proiectul de lege pus in discuții publice ce prevede unele relaxari pe piața petroliera. „Trebuia de la ceva de inceput discuțiile pentru a putea imbunatați actualul cadru legal”, a…