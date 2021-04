Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru vaccinare din Germania (STIKO) a recomandat joi ca persoanele sub 60 de ani care au primit prima doza din vaccinul anti-COVID19 de la AstraZeneca sa fie vaccinate cu un produs diferit la rapel, informeaza Reuters. La inceputul saptamanii, Germania a afirmat ca doar persoanele cu varsta…

- Germania a ridicat restricția de varsta pentru vaccinul de la AstraZeneca. Comisia germana a vaccinurilor a dat joi unda verde administrarii serului anti-Covid in randul persoanelor de peste 65 de ani, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Comisia vaccinurilor recomanda…

- Comisia germana de vaccinare a anuntat joi ca recomanda vaccinul anti-COVID-19 produs de compania AstraZeneca numai pentru persoanele cu varste sub 65 de ani, intrucat datele studiilor clinice privind administrarea acestui vaccin in cazul persoanelor varstnice sunt insuficiente.