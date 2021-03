Stiri pe aceeasi tema

- Reluarea traficului in mod normal in zona Canalului Suez ar putea dura 6 zile. Declarția a fost facuta de Gabriel Raicu, prorector la Universitatea Maritima Constanta, precizand ca in zona se afla multe nave care asteapta sa treaca prin Canal.

- Ludovic Orban a anunțat care va fi momentul in care romanii vor ieși din starea de alerta. Președintele PNL a precizat ca Romania va reveni la normal atunci cand numarul persoanelor vaccinate și persoanelor infectate ”va ajunge la un nivel semnificativ”. Ludovic Orban a fost premier atunci cand s-a…

- Timișoara a intrat in carantina de la miezul nopții dupa ce incidența infectarilor a ajuns la 5,6 cazuri la mia de locuitori. Cu o zi inainte, timișorenii au mers la terase și s-au inghesuit la cumparaturi.

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca i se pare normal sa se interzica cumulul pensiei cu salariul de la stat, iar fiecare persoana sa decida daca doreste sa incaseze pensia sau salariul. Proiectul de lege pregatit de Ministerul Muncii este considerat de primul-ministru ”foarte bun”. Florin…

- Ieri, 15 ianuarie 2021, Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la notar, dupa șapte ani de casnicie. Cei doi au facut impreuna o filmare in care au vorbit despre aceasta relația lor și au publicat-o pe rețelele de socializare. Dupa ce ieri au divorțat la notar, Oana Roman și Marius Elisei au vorbit…

- Toni Petrea (45 de ani) spune ca FCSB are soluții pentru a-l inlocui pe Dennis Man (22 de ani), plecat la Parma. Cronica meciului FCSB - Poli Iași „Ne-am creat destul de multe șanse de a marca, pacat ca nu le-am fructificat. Am luat gol pe o lipsa de sincronizare, ar trebui sa fie un semnal de alarma.…

- Nicusor Dan a incercat sa-și explice afirmațiile facute luni seara, la Digi24, cand a spus ca este normal sa ai 19 grade in casa. Primarul Capitalei susține ca bucureștenii au interpretat greșit și tendențios o comparație pe care el a facut-o cu alte țari. Printre comentariile postate pe pagina sa de…

- Ministrul roman a declarat faptul ca nu este normal ca mulți romani vor plati mai mult la curent, deoarece nici Autoritatea de Reglementare in Energie, nici furnizorii nu au fost in stare sa le explice oamenilor ce au de facut pentru ca facturile lor sa nu creasca."Mie mi se pare greșita aceasta abordare…