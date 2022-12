Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Natalia Gavrilița condamna atacurile din Ucraina și incidentul cu ramațițe de o racheta, de la Briceni. Prim-ministra anunța ca autoritațile depun toate eforturile pentru a menține situația sub control, in contextul unui nou val de bombardamente al armatei ruse in Ucraina și al unor pertubații…

- In apropierea orasului Briceni din Republica Moldova, centru administrativ al raionului cu acelasi nume care se invecineaza cu Ucraina, a fost descoperita o racheta intr-o livada, a anuntat luni Ministerul Afacerilor Interne (MAI) de la Chisinau, citat de Ziarul de Garda. Dispozitivul exploziv a fost…

- In urma cu puțin timp, in apropierea orașului Briceni, intr-o livada, a fost descoperita o racheta, anunța Poliție de Frontiera a R.Moldova. Obiectul exploziv a fost descoperit de o patrula a poliției de frontiera, care, din cauza bombardamentelor de astazi, și-au intensificat gradul de atenție. In…

- Incidentul cu caderea rachetei pe teritoriul polonez nu este calificata de Occident ca o incercare expresa a Rusiei de a ataca o țara membra a NATO. Federația Rusa este facuta raspunzatoare, dar numai ca inițiator al conflictului din Ucraina. In orice caz, SUA și aliații lor nu intenționeaza sa intreprinda…

- Administratia Joseph Biden a reafirmat, miercuri seara, ca nu exista niciun indiciu care sa contrazica ipoteza preliminara a autoritatilor din Polonia potrivit careia explozia a fost cauzata de o racheta antibalistica ucraineana.

- Incidentul din Polonia arata cat de dificila este situatia de securitate, dar este nevoie de "claritate" in legatura cu circumstantele in care a avut loc si in acest caz "nu e loc de speculatii", a subliniat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, informeaza Agerpres. Fii la…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat astazi, ca presupusul atac cu racheta asupra teritoriului polonez arata ca Occidentul creste probabilitatea inceperii unui nou razboi mondial, transmite agerpres.ro , citand RIA Novosti.