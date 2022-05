Expert în spațiul ex-sovietic: Rusia pregătește o ieșire Armand Goșu, expert in spațiul ex-sovietic, e de parere ca discursurile lui Vladimir Putin, din ultima vreme arata o schimbare de ton a liderului de la Kremlin, care pare sa fi facut mulți pași inapoi in privința conflictului cu Ucraina. Istoricul a declarat ca Vladimir Putin s-ar pregati de o ieșire fara victorii teritoriale. “E o schimbare importanta. Putin nu a mai vorbit nici despre denazificare, nici de ocuparea Kievului, nici de narcomanii și dorgații politicieni ucraineni, nici macar nu a mai spus ca vrea sa ocupe intregul Donbas. Sunt mulți pași inapoi, dintr-o data. Presupunerea mea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

