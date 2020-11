Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare familie din Romania va plati 200 de lei in plus pe luna, prin tarifele de distributie, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit la reteaua de gaze, a declarat, miercuri, Dumitru Chisalita, expert in sectorul gazelor si presedinte al Asociatiei Energia Inteligenta. El a participat la…

- Cu cat și cum putem reduce factura la gaze Foto: romgaz.ro Autoritațile și analiștii pieței de energie spun ca cei care au negociat contractele de furnizare a gazelor naturale vor avea facturi mai mici în acesta iarna. Unele voci înainteaza ideea unei economii cuprinse între 100 și…

