Experiment la un concert în spațiu închis, cu 500 de spectatori. Niciunul nu s-a infectat cu COVID-19 Intr-o sala de concerte spaniola a fost realizat un experiment, pentru a se vedea daca intr-adevar spațiile inchise, cu multa lume, pot fi o pepiniera de Covid-19. Experimentul a fost numit PRIMA-CoV și a constat intr-un concert live, la care au participat aproximativ 500 de spectatori. Toți au fost testați la intrare cu teste antigen. Niciun caz de contaminare cu coronavirus nu a fost depistat dupa eveniment. Evenimentul-experiment a avut loc in decembrie 2020, in sala Apolo din Barcelona. Studiul care a rezultat in urma experimentului a fost publicat in ianuarie anul acesta. Spectatorii au avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pfizer demareaza studiul clinic al vaccinului anti-Covid-19 pe copii: Ce varste au participanții la teste Pentru a putea extinde utilizarea vaccinului impotriva Covid-19 pe grupe de varsta, compania Pfizer a demarat studiul clinic al vaccinului anti-coronavirus pe copiii din țarile sarace.…

- In luna decembrie, aproape 500 de oameni au participat la un concert organizat intr-o sala din Barcelona, fara ca vreunul dintre ei sa se imbolnaveasca de COVID-19. Concertul „Prima-COV” a fost parte a unui experiment, cu scopul de a vedea cum pot fi reluate aceste evenimente, fara raspandirea cazurilor…

- Medicii spun ca astfel de cazuri nu sunt singulare chiar si in conditiile in care, in familie, izolarea nu poate fi perfecta pentru ca au spatii comune si exista riscul de infectare."Sunt doua situatii care pot fi luate in discutie. Prima este cea in care imunitatea celorlalti membri ai familiei este…

- Persoanele care fac mișcare in mod regulat au un risc mai scazut de spitalizare in cazul in care se imbolnavesc de COVID-19, conform unui studiu realizat in Brazilia de Fundatia pentru Cercetare din statul Sao Paulo, relateaza Xinhua, potrivit Agerpres.Studiul are la baza un sondaj efectuat de Universitatea…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 sunt afectate de o oboseala persistenta timp de zece saptamani dupa trecerea COVID-19, potrivit unui studiu realizat de Trinity College din Dublin (Irlanda) si publicat de revista PLOS ONE, conform Medichub. Oboseala este unul dintre…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele infectate cu coronavirusul sunt afectate de o oboseala persistenta timp de zece saptamani dupa trecerea bolii COVID-19, potrivit unui studiu realizat de Trinity College din Dublin, relateaza EFE și Agerpres. Oboseala este unul din simptomele initiale cele mai comune…

- STUDIU. Oboseala post-Covid-19 dureaza pana la zece saptamani dupa trecerea bolii. Cei care au fost infectati cu Covid-19 resimt o oboseala, care persista timp de zece saptamani dupa trecerea bolii, arata un studiu realizat de Trinity College din Dublin, Irlanda. Oboseala este una din simptomele initiale…

- In cadrul studiului au fost testate trei modele care se gasesc in magazine. Acestea au fost spalate la 60 de grade Celius și uscate in uscatorul de rufe. Dupa aceasta procedura, maștile și-au pastrat o capacitate de filtrare suficient de buna pentru a putea fi folosita de publicul lor, peste cea…