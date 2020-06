Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Criuleni a decedat dupa ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs dupa ora 00:00, la intrarea in satul Ișnovaț, raionul Criuleni.

- Un tanar din judetul Arges este cercetat pentru ucidere a animalelor, cu intentie, fara drept, dupa ce s-a filmat in timp ce isi asmute cainele de lupta pe un alt catel, legat de un gard, si in timp ce loveste cu picioarele in cap animalul care nu se poate apara. Faptele au avut loc la inceputul anului…

- Un tanar din localitatea argeseana Bughea de Jos, care s-a filmat cand si-a asmutit cainele sa omoare un alt caine, este cercetat penal, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.

- Un tanar de 22 de ani din județul Argeș este cercetat penal dupa ce și-a provocat cainele de lupta sa ucida un alt animal care era legat cu lanțuri, fara posibilitatea de a se apara in vreun fel.

- Un accident de circulație, provocat de un tanar din Recea Cristur, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe drumul județean 154, la intrare in localitatea bistrițeana Șieuț. Conform primelor verificari efectuate de polițiștii Serviciului Rutier, un tanar in varsta de 23 de ani, din Recea Cristur, care…

- Un accident grav s-a produs aseara in municipiul Chișinau, pe strada Alecu Russo 16. O mașina s-a izbit volent intr-un copac dupa ce șoferul a pierdut controlulul volanului și a derapat de pe șosea. Pasagerul, in varsta de 19 ani, a ramas incarcerat in fiarele mașinii. La fața locului au intervenit…

- O autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța și un elicopter SMURD au intervenit ca urmare a accidentarii grave a unui tanar, care efectua lucrari intr-o zona impadurita din apropierea localitații clujene Așchileu Mare. Evenimentul s-a produs in jurul orei 11. La momentul sosirii echipajului…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “talharie calificata”, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea. In fapt, in noaptea de 30.04/01.05.2020, un barbat, in varsta de…