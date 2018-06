Stiri pe aceeasi tema

- Luna de miere s-a incheiat "i este timpul pentru treburi mai serioase. Dar poate cE nu chiar acum. SambEtE, 9 iunie, Prin:ul Harry "i Meghan Markle au participat la parada ~trooping the colour, aruncatE cu ocazia zilei de na"tere a Reginei Elisabeta.

- Meghan Markle a trecut printr-o adevEratE cElEtorie, de cand l-a cunoscut pentru prima oarE pe Prin:ul Harry "i panE in prezent. Nu numai via:a ei s-a schimbat radical, dar "i cine este ea, ca persoanE. Exper:ii in limbajul trupului au analizat modul in care corpul ei ne aratE aceste schimbEri.

- Socrul sau, prințul Charles, a condus-o la altar in ziua nunții ei cu prințul Harry, Charles declarandu-se incantat sa o intampine pe Meghan Markle in familia regala in acest mod. Dar care este relația dintre Meghan Markle și soacra sa, Camilla Parker? Ei bine, cele doua par sa se ințeleaga foarte bine…

- Katy Perry a criticat rochia de mireasa purtata de Meghan Markle. Ducesa de Sussex a surprins pe toata lumea cu alegerea ei. Intrebata ce parere are despre rochia de mireasa pe care Meghan Markle a purtat-o la cununia religioasa, o creație marca Clare Waight Keller de la casa de moda Givenchy, Katy…

- Sambata, 19 mai, prințul Harry și Meghan Markle și-au unit destinele, cei doi devenind Ducele și Ducesa de Sussex, titluri nobiliare date chiar de regina Elisabeta a II-a. A fost un moment urmarit de intreaga planeta, pentru ca fiul cel mic al regretatea prințesa Diana se casatorea cu aleasa inimii…

- Dupa oficializarea nunții regale britanice la capela St George din Windsor, mirii regali prințul Harry și Meghan Markle, actuali Duce și Ducesa de Sussex s-au pregatit pentru a-și intampina invitații de seama de la Frogmore House.