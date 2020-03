Experienta unei familii de romani stabilite in Spania: Nu pot sa concep ca putem muri din cauza unui virus

Stiri pe aceeasi tema

- Criza infectarii cu noul coronavirus nu a explodat inca in Romania, dar sute de cadre medicale au fost declarate deja pozitive sau se afla in izolare la domiciliu. Multe altele, care au intrat in contact cu persoane bolnave, au așteptat zile intregi sa fie testate. Din 762 de cazuri confirmate in Romania…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a dispus ca luni seara tot personalul din subordine sa porneasca simultan sirenele și mijloacele luminoase. De la ora 22.00 intra in vigoare prevederile ordonanței 2 din 21 martie 2020 – circulația pe timpul nopții va fi interzisa. Se poate ieși doar…

- Inchiderea granițelor pentru cetațenii straini, masura prevazuta in ordonanța militara menita sa previna raspandirea virusului COVID-19, a intrat in vigoare duminica seara. De ieri, de la ora 22.00, Poliția de Frontiera interzice intrarea strainilor sau apatrizilor prin punctele de trecere a frontierei…

- Romania a intrat in vremea pandemiei și a ordonanțelor militare! S-au inchis societați, școlile, s-au inchis parcuri, s-au inchis societați, s-au inchis mall-uri, s-au inchis muzee, teatre și multe altele. Omul este incercat, in aceste vremuri, de multe situații fara precedent in viața sa. De la…

- Una dintre primele masuri luate de statele afectate de coronavirus a fost sa inchida școlile. Deocamdata, in Romania s-a anunțat o saptamana de stat acasa, insa sunt mari șanse ca scoala sa fie amanata mai mult, in condițiile in care numarul celor infectați cu covid-19 este din ce in ce mai mare.

- Diana V, artista Global Records, a lansat recent primul sau single „Bad Girls Get Lonely Too”. Piesa a avut parte de o ascensiune rapida, fiind deja difuzata la radiourile comerciale din Romania, la doar o saptamana dupa lansare. Artista a fost pasionata de muzica inca din copilarie. Cand avea doar…

- Cu o delegație de la care așteptarile nu sunt neaparat mari, publicul român spera ca medaliile sa vina de la tenis. Vazut om de baza în realizarea visului olimpic, Horia Tecau a explicat ca nu este (înca) calificat pentru JO, el precizând și ceea ce trebuie sa se întâmple…

- Aceste rinduri le-am scris pentru prieteni la inceput de an 2020, gindindu-ma la singuratate si depresie, flagelul generatiei mele si al copiilor ei. Nu ma asteptam ca un om atat de drag mie, Cristina Topescu, ne va parasi in debut de an, in plina singuratate. Poate moartea ei ar trebui sa fie o lectie…