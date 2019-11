Experienta "bate" varsta? De ce merita sa angajezi persoane varstnice in companii

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15 noiembrie-14 decembrie Kara Dog Search&Rescue, in parteneriat cu ATCE Speranta Ramniceana si Crucea Rosie Romana, filiala Buzau, va desfasura proiectul ,,Situatiile de urgenta nu au varsta”. ,,Este un proiect adresat seniorilor, persoanelor in varsta, in scopul dezvoltarii unor aptitudini…

- Compania Facebook a fost acționata in instanța, fiind acuzata ca ar exclude femeile și persoanele trecute de o anumita varsta dintre utilizatorii care primesc oferte financiare, anunța Bloomberg, citat de digi24.ro.

- Cel putin cinci persoane au fost injunghiate vineri intr-un mall din orasul englez Manchester. Presupusul atacator, un barbat in varsta de circa 40 de ani, a fost arestat, relateaza agentia Reuters. ”Suntem la fata locului, acordam ingrijiri medicale pentru patru pacienti”, a declarat o purtatoare de…

- Primarul comunei Prunisor din judetul Mehedinti, Nandi Covlea (PSD), a transmis participantilor la un eveniment ca pentru a ajunge la bani este nevoie de voturi. In sala erau, in general, persoane varstnice din comuna, cu ocazia celebrarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de casnicie, potrivit…

- La fața locului intervin echipaje de la SMURD, Serviciul Județean de Ambulanța și Poliția Rutiera Galați. Victimele sunt in stare stabila, una inconștienta, cu multiple traumatisme, și vor fi transportate la spital pentru investigații și ingrijiri medicale. "La ora 19.38, Dispeceratul Integrat…

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi.

- Magistratii Tribunalului Maramures au dispus, la propunerea DIICOT - Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile a patru persoane implicate in traficul cu substante psihoactive, informeaza un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES. Conform sursei…