- Candidatul Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM), Ion Ceban, a castigat alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau, in turul doi al alegerilor locale desfasurate duminica in Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala…

- Socialistul Ion Ceban și Andrei Nastase, candidatul Blocului "ACUM", sunt la egalitate in turul decisiv al scrutinului pentru Primaria Chișinaului, potrivit proiectiilor realizate pe baza unui sondaj de tip exit-poll efectuat de IMAS, informeaza site-ul Cotidianul.md citat de mediafax.Vezi…

- Procentul de prezenta la vot este cu aproximativ doua procente mai mare fata de primul tur al alegerilor pentru Primaria Chisinau, desfasurat in urma cu doua saptamani. In municipiul Chisinau, in turul al doilea au intrat candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova, Ion Ceban, si cel…

- Candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinau, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot in cadrul turului doi de scrutin al alegerilor locale generale. Acesta a venit la secția de votare, la fel ca și in primul tur de scrutin, impreuna cu soția sa. Ceban a declarat ca a votat cu…

- Cetațenii din 384 de localitați din Republica Moldova iși aleg, duminica, primarii, in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale, insa cea mai urmarita cursa este cea pentru Primaria Chișinau, intre Andrei Nastase, candidatul Blocului "ACUM", și socialistul Ion Ceban.Duninica,…

- Marile municipii din Republica Moldova au fost impartite, la alegerile pentru functiile de primar desfasurate duminica, intre principalele formatiuni politice din aceasta tara si independenti. La Chisinau, candidatul Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM), Ion Ceban, a obtinut cele mai voturi,…

- Cetatenii cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat la urne pentru a-si alege primarii si consilierii locali. Au votat peste 40% dintre alegatori, depasind cu mult pragul minim necesar de 25% pentru ca alegerile sa fie valide. Prezenta la urne a fost, insa mai mica, in comparatie cu scrutinul…

- Ministrul de Interne, președintele Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, este de parere ca, in cazul in care Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va caștiga alegerile municipale, „Republica Moldova este sortita eșecului". In context, ministrul susține ca „toate forțele europene…