- Francezii au fost chemați duminica la urne in cadrul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Emmanuel Macron, reprezentand partidul La Republique en Marche (LREM), care a obținut 28,1% din sufragii, și Marine Le Pen, președinta partidului de extrema dreapta Rassemblement Nationale, cu 23,3%,…

