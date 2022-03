Există viață după reciclare? Asociația ENVIRON lanseaza METAMORFOZA, o campanie de conștientizare și o colecție de bijuterii in ediție limitata, realizata din taste reciclate. Asociația Environ lanseaza METAMORFOZA - o campanie de conștientizare gandita sub forma unei colecții capsula de bijuterii sustenabile realizate din argint și taste provenite din reciclarea tastaturilor de laptop. In contextul in care oamenii au tendința de a fi in general rezervați in ceea ce privește reciclarea, pentru ca adesea nu este un proces transparent, proiectul METAMORFOZA s-a nascut din dorința ENVIRON de a demistifica conceptul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

