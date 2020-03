Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 100 de ani s-a vindecat si a fost externat din spital sâmbata, dupa 13 zile de tratament pentru noul coronavirus, el devenind astfel cel mai în vârsta pacient vindecat, relateaza agentia Xinhua, preluata de Agerpres.Barbatul a facut parte dintr-un…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, luni, la Marius Tuca Show, ca tanarul din Gorj, primul pacient roman diagnosticat cu infecție cu coronavirus, va fi externat in urmatoarele doua zile, anunța MEDIAFAX.„Inca este la spital sa treaca cele 14 zile.…

- Coronavirusul cunoscut și sub denumirea de COVID-19, a fost descoperit pentru prima data in orașul chinez Wuhan și reprezinta o afecțiune a cailor respiratorii, scrie avocatnet.ro . Virusul se manifesta ca o raceala obișnuita, persoana infectata putand prezenta simptome precum tuse, febra sau dificultate…

- Coronavirusul a creat isterie la nivel mondial, existand in prezent aproximativ 100.000 de persoane afectate de virusul descoperit in Wuhan (China), insa, din fericire, Romania a fost ocolita pana acum de epidemie.

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN . Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Numarul deceselor…

- In China, aproape 60 de milioane de oameni sunt vizati de restrictii de circulatie, iar in trei orase, numarul cazurilor de imbolnavire a depasit 1.000. Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, capitala provinciei Hubei, in luna decembrie. Acum, in afara de Wuhan, unde numarul cazurilor de imbolnavire…

- Autor: Petru ROMOȘAN Nici o organizatie media din Romania (ziare, televiziuni de stiri, site-uri, altermedia etc.) nu pare interesata sa urmareasca indeaproape, zilnic extinderea epidemiei de coronavirus, deja o pandemie dupa OMS, si sa tina cotidian informata populatia in legatura cu marea panica…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…