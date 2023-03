Există o legătură între bacteriile de pe piele și apariția ridurilor, arată o descoperire recentă a oamenilor de știință Un studiu recent a descoperit o legatura neașteptata intre microbiomul pielii noastre și modul in care aceasta imbatranește, implicit ridurile care apar. Pana acum, apariția ridurilor a fost atribuita mai multor factori, de la genetica la expunerea la soare. Acum, oamenii de știința au descoperit ca intre microbiomul pielii noastre (totalitatea bacteriilor, ciupercilor etc. care traiesc pe pielea noastra) și riduri ar putea exista o legatura, scrie IFL Science, citat de spotmedia.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro stiripesurse.ro…

