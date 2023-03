Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Augusta Oroian, medic psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola, afirma ca exista o conexiune intre infectiile streptococice si tulburarile neuropsihiatrice la copii, cum ar fi, de exemplu, tulburarea neuropsihiatrica pediatrica PANDAS, care poate avea un impact semnificativ asupra copiilor,…

- Doctorul zalauan Iuliu Torje, rezident in medicina de urgența (ARDS, ECLS, ECMO) la Klinikum Kassel. in Germania, afirma ca stimulatoarele cardiace se reutilizeaza in țarii cu sisteme medicale slabe și afirma ca problema cea mai mare in cazul din Romania este „afacarea macabra“ pusa la punct. „Nu doresc…

- Presedintele Colegiului Medicilor Bucuresti, medicul Catalina Poiana, afirma ca este inadmisibil ca un medic sa recurga la astfel de actiuni, referindu-se la cazul cardiologului care a reimplantat pacientilor stimulatoare prelevate de la cadavre. ”Acest caz loveste in temelia increderii unei parti…

- Infecțiile dinților pot cauza abcese pe creier. Pericolul, explicat de medicul stomatolog Sorina Stroe „Un studiu recent publicat de Journal of Dentistry a analizat corelația dintre abcesele cerebrale și bacteriile intraorale. Deși abcesele cerebrale sunt relativ rare, rata de morbiditate este foarte…

- Petronela Nechita, medic primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi, considera ca modul de gandire si atitudinea fac diferenta intre persoanele care au succes si cele care nu au, ea afirmand ca oamenii sunt fie stapanii situatiilor lor, fie victimele atitudinilor lor, potrivit Agerpres.…

- Sarbatorile de iarna sunt evenimente incarcate de o semnificatie aparte si deseori zilele care le urmeaza activeaza rani, pun presiune pe fiecare dintre noi si pot atrage stres si nemultumiri, spune medicul psihiatru Petronela Nechita intr-un interviu pentru Agerpres.

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu comenteaza vineri cazul deputatului AUR Dumitru Focșa care a recunoscut ca și-a agresat soția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…