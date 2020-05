Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump a evocat posibilitatea efectuarii primului test nuclear american dupa anul 1992, ca avertisment la adresa Rusiei si Chinei, decizie ce ar reprezenta o schimbare radicala a politicii de aparare a SUA, potrivit editiei de vineri a cotidianului Washington Post,…

- Administratia presedintelui Donald Trump a evocat posibilitatea efectuarii primului test nuclear american dupa anul 1992, ca avertisment la adresa Rusiei si Chinei, decizie ce ar reprezenta o schimbare radicala a politicii de aparare a SUA, potrivit editiei de vineri a cotidianului Washington Post,…

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. ”Se discuta despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. Surse: ”Are loc o discutie despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza coronavirusului. Surse: ”Are loc o discutie despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus…

- In timp ce tot mai multe țari și-au manitestat banuieli ca laboratorul P4 (foto) din Wuhan se afla la originea epidemiei de COVID-19, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a acuzat China ca blocheaza accesul la aceasta instituție, scrie Washington Times. Intr-un interviu televizat, el a explicat…

- China a decis sa retraga acreditarile jurnalistilor americani de la trei mari publicatii din Statele Unite ale Americii, este vorba despre The New York Times, Wall Street Journal si Washington Post.Beijingul a decis sa revoce acreditarile corespondentilor publicatiilor The New York Times, Wall Street…