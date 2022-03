Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa o perioada de pre-integrare, EximBank si Banca Romaneasca (BROM) demareaza procesul de fuziune prin absorbtie dupa ce, astazi, Adunarea Generala a Actionarilor BROM si-a exprimat acordul de principiu pentru aceasta operatiune si a imputernicit administratorii Bancii Romanesti sa intocmeasca proiectul…

- EximBank si Banca Romaneasca demareaza procesul de fuziune prin absorbtie. Prețul pe care-l va plati EximBank pentru Banca Romaneasca este de cateva zeci de milioane de euro. EximBank si Banca Romaneasca (BROM) demareaza procesul de fuziune prin absorbtie dupa ce, luni, Adunarea Generala a Actionarilor…

- “Techventures Bank si EximBank au structurat un pachet financiar care securizeaza necesarul de lichiditati pentru finantarea activitatii curente a companiei Veltravel.ro, furnizor de servicii turistice online. Societatea a beneficiat de un credit in valoare de 1,5 milioane de lei de la Techventures…

- In anul 2021, pe fondul eforturilor extinse de a stopa activitațile ilegale de la granițele țarii, autoritațile romane au capturat circa 116 milioane de țigarete de contrabanda, in creștere cu aproape 5 milioane fața de anul 2020. Valoarea de piața a țigaretelor de contrabanda capturate de autoritațile…

- ”Programul financiar de sustinere a companiilor mari si a IMM-urilor cu cifra de afaceri peste 20 de milioane de lei in 2019, pe care EximBank il implementeaza in urma mandatului special primit din partea statului roman, se va derula si in prima jumatate a acestui an, valabilitatea sa fiind prelungita…

- ”CEC Bank anunta plata de dividende in valoare de 634,3 milioane lei aferente anilor financiari 2019 si 2020, actionarului sau Ministerul Finantelor Publice. Plata a fost deja efectuata, la sfarsitul saptamanii trecute. Banca a distribuit peste 85% din profitul net atribuibil actionarilor – avand una…

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a informat marti ca a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters,…

- Consilierii judeteni braileni au aprobat in sedinta extraordinara un proiect privind reabilitarea si anveloparea Pavilionului A al Spitalului Judetean de Urgenta, precum si cheltuielile legate de realizarea acestuia, in valoare de 38,6 milioane de lei, potrivit Agerpres. Proiectul privind reabilitarea…